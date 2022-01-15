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Россиянин задохнулся в сугробе, катаясь на лыжах в горах Сочи

На выручку ему пришли другие туристы и спасатели, они пытались привести мужчину в чувство. По некоторым данным, 34-летний погибший приехал на курорт из Воронежа.

15 января, 16:06

Кадр из видео © Telegram / "Типичный Сочи"

Кадры с места происшествия © Telegram / "Типичный Сочи"

Несчастный случай произошёл на одном из горнолыжных курортов Сочи — там трагически погиб 34-летний лыжник. По предварительной версии, мужчина упал головой в сугроб и не смог самостоятельно оттуда выбраться, сообщает сайт kp.ru.

Кадры с места опубликовал телеграм-канал "Типичный Сочи". На них видно, что другие отдыхающие откапывают лыжника из сугроба. По словам очевидцев, рот и нос мужчины были забиты снегом. Вскоре прибыли спасатели, но их попытки привести лыжника в чувство, к сожалению, не принесли должного результата. Как сообщают в соцсетях, погибший — лыжный инструктор из Воронежа.

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По факту случившегося региональное СУ СК РФ организовало доследственную проверку. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге 17-летний рабочий упал с крыши детсада во время чистки снега. По нашим данным, молодого человека доставили в реанимацию. По факту случившегося полиция и Следственный комитет проводят проверки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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