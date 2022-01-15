Россиянин задохнулся в сугробе, катаясь на лыжах в горах Сочи

Несчастный случай произошёл на одном из горнолыжных курортов Сочи — там трагически погиб 34-летний лыжник. По предварительной версии, мужчина упал головой в сугроб и не смог самостоятельно оттуда выбраться, сообщает сайт kp.ru .

Кадры с места опубликовал телеграм-канал "Типичный Сочи". На них видно, что другие отдыхающие откапывают лыжника из сугроба. По словам очевидцев, рот и нос мужчины были забиты снегом. Вскоре прибыли спасатели, но их попытки привести лыжника в чувство, к сожалению, не принесли должного результата. Как сообщают в соцсетях, погибший — лыжный инструктор из Воронежа.