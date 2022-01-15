Жителей Курильских островов и Японии предупредили об угрозе цунами

На Курильских островах объявлена угроза цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга в Полинезии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Центр цунами ФБГУ "Сахалинское УГМС" до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метра в результате извержения подводного вулкана в Тонге", — сказал собеседник агентства.

По данным источника РИА "Новости", угрозы для населения России нет. Службами проверены оповещения двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

Также об угрозе волн высотой до трёх метров предупредили японцев. По данным местного метеорологического управления, цунами может навредить островам Амами и Токара в Тихом океане.