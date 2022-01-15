Жителей Курильских островов и Японии предупредили об угрозе цунами
Экстренными службами проверены оповещения двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах. По данным СМИ, на юго-западе Страны восходящего солнца уже зафиксированы волны высотой 1,2 метра.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
На Курильских островах объявлена угроза цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга в Полинезии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Центр цунами ФБГУ "Сахалинское УГМС" до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метра в результате извержения подводного вулкана в Тонге", — сказал собеседник агентства.
По данным источника РИА "Новости", угрозы для населения России нет. Службами проверены оповещения двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.
Также об угрозе волн высотой до трёх метров предупредили японцев. По данным местного метеорологического управления, цунами может навредить островам Амами и Токара в Тихом океане.
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