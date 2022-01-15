СК показал кадры с места убийства полуторагодовалого малыша в Кисловодске

На месте убийства полуторагодовалого малыша в Кисловодске © СУ СКР по Ставропольскому краю

СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю показало видео с места расправы над полуторагодовалым малышом в Кисловодске, которую, как предполагается, совершил сожитель няни ребёнка.

На кадрах видно место в подъезде, где преступник бросил тело ребёнка. На полу — следы крови.

Напомним, что сегодня утром мама доставила ребёнка к няне, проживающей с 54-летним сожителем. Он и нанёс мальчику ножевые ранения. Подозреваемого задержали, в скором времени будет решён вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.