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СК показал кадры с места убийства полуторагодовалого малыша в Кисловодске

Тело ребёнка неадекват, назвавшийся "царём и богом", бросил в подъезде. На полу остались следы крови.

15 января, 15:47

На месте убийства полуторагодовалого малыша в Кисловодске © СУ СКР по Ставропольскому краю

На месте убийства полуторагодовалого малыша в Кисловодске © СУ СКР по Ставропольскому краю

СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю показало видео с места расправы над полуторагодовалым малышом в Кисловодске, которую, как предполагается, совершил сожитель няни ребёнка.

На кадрах видно место в подъезде, где преступник бросил тело ребёнка. На полу — следы крови.

Напомним, что сегодня утром мама доставила ребёнка к няне, проживающей с 54-летним сожителем. Он и нанёс мальчику ножевые ранения. Подозреваемого задержали, в скором времени будет решён вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Няня зарезанного в Кисловодске малыша была судима и жила под чужим именем

Няня зарезанного в Кисловодске малыша была судима и жила под чужим именем

Ранее Лайф писал, что под Тверью возбудили дело на мать ребёнка, которого загрызли её собаки. В момент нападения на огороженной территории находилось не менее пяти животных крупной породы.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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