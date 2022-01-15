Для кражи средств со счёта жертвы мошеннику нужен лишь номер карты и срок её действия. Об этом сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, в некоторых случаях злоумышленникам не нужны CVV-код (трёхзначное число на обратной стороне банковской карты. — Прим. Лайфа) или одноразовый пароль. Причём, как отметил специалист, аферисты научились списывать деньги вообще без каких-либо данных.

"Всё зависит от конкретной точки, которая принимает платёж. Если пользователь ввёл номер и срок действия карты, этого может быть достаточно для списания", — цитирует Ura.ru Ульянова.

Как рассказал исследователь в области безопасности Дмитрий Борощук, злоумышленнику не требуется CVV-код в основном для кражи мелких сумм (до тысячи рублей), поскольку вряд ли жертва станет доводить дело до суда. При этом вернуть похищенные средства можно, но сделать это необходимо в течение суток.

"Стоит всегда обращаться в банк, жаловаться. Чем быстрее обратишься, тем больше шансов вернуть средства", — добавил эксперт.