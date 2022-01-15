Bloomberg: Евросоюз проводит учения по защите от кибератак

14 января в Евросоюзе стартовали учения по отражению кибератак, сценарий которых предполагает условное нападение на фиктивную финскую энергетическую компанию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

По данным агентства, смоделированная кибератака позволит проверить подобное настоящему программное обеспечение, используемое во многих сферах в ряде стран объединения. Результаты учений могут повлиять на работу европейских организаций.

Симуляция кибератаки стала частью масштабных шестинедельных учений по кибербезопасности, в ходе которых специалистам придётся столкнуться с "нападениями" на различные системы и цепочки поставок, а также с побочными социально-экономическими последствиями в других государствах с учётом координации связи с общественностью и подготовки дипломатического ответа.

По данным Bloomberg, учения призваны проверить способность Евросоюза противостоять внешним воздействиям и укрепить связи между государствами внутри объединения. По информации агентства, на данный момент в ЕС нет единой системы реагирования на подобные ситуации.

Учения проходят на фоне якобы угрозы со стороны России в отношении Украины, где в случае конфликта в числе прочих мер возможно использование кибератак.