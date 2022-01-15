Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев якобы давно умер и его похоронили. Шокирующие слова парламентария прозвучали в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я думаю, [Назарбаев] умер давно. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более что сразу был арестован председатель Комитета государственной безопасности", — сказал глава либерал-демократов.

Он пояснил, что такая ситуация "на Востоке", в принципе, в порядке вещей. По словам Жириновского, против бывшего лидера соседней республики ополчился народ, поэтому его могли попросту ликвидировать.