"Мусульмане хоронят в тот же день": Жириновский заявил, что Назарбаев уже давно мёртв
По словам лидера ЛДПР, против экс-главы Казахстана ополчился народ, поэтому его могли попросту ликвидировать. Парламентарий убеждён, что политик не смог бы так долго прятаться.
Владимир Жириновский © Kremlin.ru
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев якобы давно умер и его похоронили. Шокирующие слова парламентария прозвучали в эфире радио "Комсомольская правда".
"Я думаю, [Назарбаев] умер давно. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более что сразу был арестован председатель Комитета государственной безопасности", — сказал глава либерал-демократов.
Он пояснил, что такая ситуация "на Востоке", в принципе, в порядке вещей. По словам Жириновского, против бывшего лидера соседней республики ополчился народ, поэтому его могли попросту ликвидировать.
Ранее Лайф писал, что в Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана обратно в Астану. Помимо этого, авторы инициативы попросили органы местного управления во всех городах переименовать улицы, названные в честь первого президента республики.
Напомним, что на фоне масштабных митингов, начавшихся в Казахстане с первых чисел января, правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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