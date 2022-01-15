Андрей Аршавин стал заместителем гендиректора "Зенита"

Известный в прошлом футболист, директор департамента по развитию молодёжного футбола петербургского "Зенита" Андрей Аршавин назначен на пост заместителя генерального директора сине-бело-голубых. Об этом ТАСС рассказал гендиректор клуба Алексей Медведев.

Он подчеркнул, что на должности директора департамента по развитию молодёжного футбола у Аршавина был достаточно широкий функционал. При этом он несильно изменится и после его перехода на новую должность.

"На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников "Газпром-Академии" до основной команды клуба", — заявил Медведев.