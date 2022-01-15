Камеры засняли избиение протестующими полицейских в Алма-Ате
Погибших сотрудников полиции посмертно наградили орденом "Айбын" ІІІ степени за отвагу и самоотверженность.
МВД Казахстана опубликовало кадры избиения полицейских в Алма-Ате за 4 и 5 января. Скриншот © YouTube / Almaty Polisiasy
Департамент полиции Алма-Аты опубликовал на YouTube-канале подборку кадров, сделанных камерами видеонаблюдения и очевидцами. Материалы были сняты во время массовых беспорядков в казахстанском городе 4–5 января 2022 года.
"Напомним, сотни агрессивных людей неоднократно нападали и избивали сотрудников полиции, военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародёрств и других противоправных действий", — указано в описании к ролику.
Пресс-служба департамента также добавила, что в Алма-Ате погибло трое полицейских, ещё 185 получили ранения, из них двое находятся в тяжёлом состоянии.
"Двое сотрудников полиции — старший сержант полиции Ален Асылханов и старшина полиции Ринат Камбетов — были смертельно ранены 5 января при отражении нападения на административное здание отдела полиции при УП Алмалинского района", — отметили в пресс-службе.
Также погиб младший сержант Нурболсын Алмасов, он защищал один из объектов стратегического значения. Упомянутые полицейские посмертно награждены орденом "Айбын" ІІІ степени за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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