Камеры засняли избиение протестующими полицейских в Алма-Ате

Департамент полиции Алма-Аты опубликовал на YouTube-канале подборку кадров, сделанных камерами видеонаблюдения и очевидцами. Материалы были сняты во время массовых беспорядков в казахстанском городе 4–5 января 2022 года.

"Напомним, сотни агрессивных людей неоднократно нападали и избивали сотрудников полиции, военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародёрств и других противоправных действий", — указано в описании к ролику.

Пресс-служба департамента также добавила, что в Алма-Ате погибло трое полицейских, ещё 185 получили ранения, из них двое находятся в тяжёлом состоянии.

"Двое сотрудников полиции — старший сержант полиции Ален Асылханов и старшина полиции Ринат Камбетов — были смертельно ранены 5 января при отражении нападения на административное здание отдела полиции при УП Алмалинского района", — отметили в пресс-службе.