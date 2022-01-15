В беспорядках на территории Казахстана погибло 225 человек

225 человек погибли и ещё более 4,5 тысячи получили травмы различной степени тяжести в ходе массовых беспорядков в Казахстане. Об этом сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры республики Серик Шалабаев.

"На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 — ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших", — пояснил прокурор в ходе брифинга.

По словам Шалабаева, в результате столкновений с протестующими погибли 19 военных и сотрудников полиции. Как уже писал Лайф, их семьям выдадут квартиры в Алма-Ате. Данную инициативу уже поддержали 11 компаний и фонд "Народу Казахстана", созданный по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева.