В беспорядках на территории Казахстана погибло 225 человек
Ещё более четырёх тысяч пострадало. Среди жертв столкновений — 19 военных и сотрудников полиции. Ранее стало известно, что их семьям выдадут квартиры в Алма-Ате.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
225 человек погибли и ещё более 4,5 тысячи получили травмы различной степени тяжести в ходе массовых беспорядков в Казахстане. Об этом сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры республики Серик Шалабаев.
"На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 — ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших", — пояснил прокурор в ходе брифинга.
По словам Шалабаева, в результате столкновений с протестующими погибли 19 военных и сотрудников полиции. Как уже писал Лайф, их семьям выдадут квартиры в Алма-Ате. Данную инициативу уже поддержали 11 компаний и фонд "Народу Казахстана", созданный по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась назвал преждевременными разговоры о нормализации обстановки в Казахстане. Он отметил, что в республике будет поэтапное снятие ограничительных мер, которые были наложены из-за массовых беспорядков.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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