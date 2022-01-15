Суд арестовал восьмерых предполагаемых участников хакерской группировки REvil

Тверской суд Москвы арестовал в общей сложности восьмерых предполагаемых хакеров из группы кибервзломщиков REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Пузырёвского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на два месяца. Всего в субботу арестовано восемь человек, которых ранее привезли в суд для избрания меры пресечения", — говорится в релизе.