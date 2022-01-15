Суд арестовал восьмерых предполагаемых участников хакерской группировки REvil
Все они проведут в изоляторе по меньшей мере два месяца. Правоохранители полагают, что всего в банду входило 14 человек.
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Тверской суд Москвы арестовал в общей сложности восьмерых предполагаемых хакеров из группы кибервзломщиков REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.
"Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Пузырёвского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на два месяца. Всего в субботу арестовано восемь человек, которых ранее привезли в суд для избрания меры пресечения", — говорится в релизе.
Накануне стало известно, что ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоящую за атаками на Apple и JBS. По версии следствия, в неё входят 14 участников, которые подозреваются по статье "Неправомерный оборот средств платежей". Подозреваемым грозит лишение свободы и штрафы. Первыми арестованными стали Роман Муромский и Андрей Бессонов, позднее под стражу заключили Руслана Хансвярова и Михаила Головачука.
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