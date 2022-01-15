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Washington Examiner: Москва смеётся над Байденом, сменившим антироссийский курс США

По мнению журналистов, жёсткая политика демократов сегодня превратилась в далёкое воспоминание.

15 января, 17:03
<p>Лидер США Джо Байден © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1481070748567547904/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Лидер США Джо Байден © Twitter / The White House

Россия смеётся над президентом США Джо Байденом, значительно смягчившим свою риторику в её адрес после вступления в должность главы государства. Об этом сказано в редакционной статье Washington Examiner.

"Россия, должно быть, смеётся над демократами, потому что их жёсткая политика превратилась в далёкое воспоминание", — говорится в материале.

NYT: США показали своё лицемерие в диалоге с Россией

NYT: США показали своё лицемерие в диалоге с Россией

Представители издания заметили, что во время предвыборной кампании в 2020 году Байден открыто демонстрировал ярость по отношению к Москве, обвиняя экс-президента Дональда Трампа в слишком тёплых связях с Россией, однако отказ американской администрации поддержать санкции против "Северного потока – 2", предложенные республиканцем Тедом Крузом, намекает на смену антироссийского курса. Авторы предполагают, что, если сейчас Вашингтон пошёл навстречу Москве в вопросе газопровода, в дальнейшем может согласиться исключить Эстонию из НАТО.

А ранее экс-депутат Рады Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче Украины. По его утверждению, американские СМИ заявлениями о "войне" в Незалежной хотят лишь выдавить инвесторов и посадить Киев на западные кредиты, чтобы убить экономику страны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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