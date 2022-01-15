Washington Examiner: Москва смеётся над Байденом, сменившим антироссийский курс США

Россия смеётся над президентом США Джо Байденом, значительно смягчившим свою риторику в её адрес после вступления в должность главы государства. Об этом сказано в редакционной статье Washington Examiner.

"Россия, должно быть, смеётся над демократами, потому что их жёсткая политика превратилась в далёкое воспоминание", — говорится в материале.

Представители издания заметили, что во время предвыборной кампании в 2020 году Байден открыто демонстрировал ярость по отношению к Москве, обвиняя экс-президента Дональда Трампа в слишком тёплых связях с Россией, однако отказ американской администрации поддержать санкции против "Северного потока – 2", предложенные республиканцем Тедом Крузом, намекает на смену антироссийского курса. Авторы предполагают, что, если сейчас Вашингтон пошёл навстречу Москве в вопросе газопровода, в дальнейшем может согласиться исключить Эстонию из НАТО.