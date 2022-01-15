Политолог Бальбек назвал идею экс-главы МИД Польши о санкциях попыткой реанимировать себя

Бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский своим заявлением о необходимости введения санкций против знаменитостей, поддерживающих президента России Владимира Путина, лишь пытается реанимировать себя в публичной сфере. Такое мнение высказал политолог Руслан Бальбек.

В комментарии RT он уточнил, что длительное время шла пропаганда западных ценностей, среди которых — свобода мнения и творчество, а польский экс-дипломат "резанул правду-матку", заявив о необходимости наказать всех, кто думает иначе.

"Что тут скажешь, свобода должна быть в сердцах и головах, а у этого политика она, видимо, только на языке", — заметил политолог.