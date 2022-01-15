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Политолог Бальбек назвал идею экс-главы МИД Польши о санкциях попыткой реанимировать себя

По словам эксперта, свобода мнений и творчества должна быть в сердцах и головах, а у Ващиковского она только на языке.

15 января, 17:17
<p>Витольд Ващиковский © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minister_Witold_Waszczykowski.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Karolina Siemion-Bielska</p>

Витольд Ващиковский © Wikipedia / Karolina Siemion-Bielska

Бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский своим заявлением о необходимости введения санкций против знаменитостей, поддерживающих президента России Владимира Путина, лишь пытается реанимировать себя в публичной сфере. Такое мнение высказал политолог Руслан Бальбек.

В комментарии RT он уточнил, что длительное время шла пропаганда западных ценностей, среди которых — свобода мнения и творчество, а польский экс-дипломат "резанул правду-матку", заявив о необходимости наказать всех, кто думает иначе.

"Что тут скажешь, свобода должна быть в сердцах и головах, а у этого политика она, видимо, только на языке", — заметил политолог.

Экс-глава МИД Польши предложил ввести санкции против звёзд, поддерживающих Путина

Экс-глава МИД Польши предложил ввести санкции против звёзд, поддерживающих Путина

Ранее Лайф рассказывал, что американский сенатор Марко Рубио представил свой проект жёстких санкций против России. Парламентарий предлагает ввести ограничения против первых лиц государства, в том числе президента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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