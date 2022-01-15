Экс-сожитель поджёг пилораму бизнесвумен из Воронежа за отказ принять обратно на работу

Бывший возлюбленный владелицы строительной фирмы в Воронеже поджёг её пилораму якобы из-за того, что женщина после разрыва отношений уволила его с работы и не захотела брать обратно. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам Елены Валовоевой, познакомилась она с 47-летним Дмитрием Вальковым абсолютно случайно. Мужчина сразу показался ей интересным — умеет хорошо общаться с женщинами и знает, как себя правильно подать. Своей возлюбленной Дмитрий жаловался, что никак не может устроиться на работу, тогда-то Елена и взяла его управляющим в фирму. Однако спустя некоторое время мужчина стал пренебрегать обязанностями, в личных отношениях также начались конфликты.

"Несколько раз его увольняла с работы и из личной жизни, но он всегда находил пути и всегда говорил о том, что хочет вернуться и быть рядом", — призналась Елена.

Дочь Елены Валерия Коленькова уточнила, что мужчину уволили летом 2021 года. После этого Дмитрий продолжал названивать и проситься обратно, готов был даже работать бесплатно. Однако каждый раз ему отказывали — сначала в лёгкой форме, а затем заблокировав все телефоны.

После этого руководство пилорамы начало замечать странности: то замки висят не так, как их вешали, то газовые баллоны включены. Всё это происходило до момента, как Дмитрий зашёл на территорию с пакетом, в котором находилась горючая жидкость. В результате пожара сгорели как строения, так и только что приехавшая ДСП; по скромным подсчётам, ущерб составил около 2,5 миллиона рублей. Когда мужчину задержали полицейские, тот признался, что поджог совершил именно он. Однако его выпустили, и через некоторое время обиженный Дмитрий пришёл во двор к бывшей возлюбленной и облил её машину неизвестной жидкостью, которая разъела краску до металла.

Сам же Дмитрий себя виновным не считает. В разговоре он опроверг использование кислоты и заметил, что факт поджога остаётся недоказанным, поэтому сказать на этот счёт ему нечего.

"Кислотой я не обливал машину точно, потому что как бы недоказанный факт. Я импровизированный бывший сожитель мамы Коленьковой Валерии Юрьевны. В 2018 году просто её мама незаконно отмывала деньги. И, грубо говоря, переписали этот бизнес на Леру. А Лера, в принципе, никто и звать её никак", — сказал подозреваемый.

В августе 2021-го было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений". На данный момент оно находится на стадии предварительного следствия, а Вальков был допрошен в качестве подозреваемого. Сейчас Елена вместе с дочерью живут в страхе и беспокойстве за то, что ещё вычудит Дмитрий.