В Словакии премьер-министр Эдуард Хегер обрушился с критикой на генерального прокурора республики Мароша Жилинку, который 11–13 января побывал в Москве для участия в празднованиях по случаю 300-летия Прокуратуры России.

"Со странами, имеющими проблемы с уважением основных прав и свобод, осуществляющими эскалацию военной напряжённости или нарушающими территориальную целостность других стран, по моему мнению, мы не должны праздновать", — приводит слова Хегера "Словацкое радио".

Он отметил, что перестаёт понимать Жилинку, осудил его за договорённость с Генпрокуратурой России по борьбе с киберпреступностью. По мнению Хегера, именно Россия представляет угрозу для ЕС в киберпространстве. Хегер заявил, что Жилинка хочет быть "щитом в руках оппозиции". Тот ответил премьеру в публикации на своей странице в "Фейсбуке".

"Заверяю вас, что я не являюсь и никогда не буду щитом, защищающим интересы политиков коалиции или оппозиции. Я сейчас и всегда буду исключительно щитом, оберегающим права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц, а также государства", — написал Жилинка.

Прежде он высказался за развитие межгосударственных контактов по надзору за соблюдением законов, в том числе с Россией.