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"Перестаю понимать": Премьер Словакии раскритиковал генпрокурора за поездку в Россию

Глава кабинета министров Хегер заявил, что РФ занимается эскалацией военной напряжённости.

15 января, 19:14
<p>Эдуард Хегер © Twitter / eduardheger</p>

Эдуард Хегер © Twitter / eduardheger

В Словакии премьер-министр Эдуард Хегер обрушился с критикой на генерального прокурора республики Мароша Жилинку, который 11–13 января побывал в Москве для участия в празднованиях по случаю 300-летия Прокуратуры России.

"Со странами, имеющими проблемы с уважением основных прав и свобод, осуществляющими эскалацию военной напряжённости или нарушающими территориальную целостность других стран, по моему мнению, мы не должны праздновать", — приводит слова Хегера "Словацкое радио".

Он отметил, что перестаёт понимать Жилинку, осудил его за договорённость с Генпрокуратурой России по борьбе с киберпреступностью. По мнению Хегера, именно Россия представляет угрозу для ЕС в киберпространстве. Хегер заявил, что Жилинка хочет быть "щитом в руках оппозиции". Тот ответил премьеру в публикации на своей странице в "Фейсбуке".

"Заверяю вас, что я не являюсь и никогда не буду щитом, защищающим интересы политиков коалиции или оппозиции. Я сейчас и всегда буду исключительно щитом, оберегающим права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц, а также государства", — написал Жилинка.

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Прежде он высказался за развитие межгосударственных контактов по надзору за соблюдением законов, в том числе с Россией.

Лайф сообщал, что ранее бывший премьер-министр Словакии назвал Россию опорой международного права и мира. В странах Запада с каждым годом всё более усиливается антироссийская пропаганда, отметил он.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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