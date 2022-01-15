Продолжающееся продвижение Североатлантического альянса на восток является одной из главных угроз национальной безопасности России, так как сокращается подлётное время к городам европейской части страны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отметил, что ежегодно в непосредственной близости от границы РФ проводится около 40 крупных учений, в том числе учебные пуски крылатых ракет стратегической авиации и военно-морские манёвры в Чёрном и Балтийском морях.

"По мере приближения блока к нашим границам сокращается подлётное время натовских авиационных и ракетных вооружений к Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам в европейской части страны. Как бы реагировало руководство США, если бы под прицелом оказались Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес?" — цитируют слова Антонова для статьи в Newsweek на странице Посольства РФ в США в "Фейсбуке".

Антонов также отметил, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата и Россия будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с Вашингтоном и Брюсселем после получения письменных ответов на проекты соглашений в сфере безопасности.

Что касается ситуации на Украине, дипломат уточнил, что она не входила в повестку российско-американских переговоров в Женеве 10 января, но упоминалась в качестве второстепенной темы на заседании Совета Россия – НАТО в Брюсселе 12 января.