Захвативший заложников в Техасе потребовал выпустить свою сестру-террористку из тюрьмы
Она отправлена за решётку на 86 лет за нападение и покушение на убийство американского солдата.
Фото © Twitter / Jessika Harkay
Вооружённый мужчина в техасском городе Колливилль удерживает в заложниках в синагоге четырёх человек, включая раввина. Он утверждает, что является братом Аафии Сиддики, которая подозревалась в связях с "Аль-Каидой"*.
Как пишет The Dallas Morning News со ссылкой на сержанта полиции Дару Нельсона, в синагоге в момент появления вооружённого злоумышленника шла служба. Община вела трансляцию в "Фейсбуке", на ней было слышно, как он стал кричать на прихожан. Преступник утверждает, что заложил бомбы, и требует освобождения своей сестры. Она может быть известной террористкой Аафиёй Сиддики. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой" и получила в США 86 лет тюрьмы за покушение на убийство американского солдата. Женщину держат за решёткой на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта, Техас.
В операции по освобождению заложников принимает участие ФБР и Департамент общественной безопасности Техаса.
Ранее Лайф рассказывал, что в Париже поймали таксиста, державшего двух женщин в заложниках 17 часов. Всё это время со злоумышленником велись переговоры, у мужчины есть психические отклонения.
* Организация запрещена на территории России.
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