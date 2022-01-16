Захвативший заложников в Техасе потребовал выпустить свою сестру-террористку из тюрьмы

Как пишет The Dallas Morning News со ссылкой на сержанта полиции Дару Нельсона, в синагоге в момент появления вооружённого злоумышленника шла служба. Община вела трансляцию в "Фейсбуке", на ней было слышно, как он стал кричать на прихожан. Преступник утверждает, что заложил бомбы, и требует освобождения своей сестры. Она может быть известной террористкой Аафиёй Сиддики. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой" и получила в США 86 лет тюрьмы за покушение на убийство американского солдата. Женщину держат за решёткой на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта, Техас.