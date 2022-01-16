На Украине с сегодняшнего дня ограничили выпуск прессы на русском языке

С 16 января все печатные СМИ на Украине должны издаваться на государственном языке. Там вступает в силу положение 25 статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которое обязывает газеты и журналы выпускать не менее 50% тиража на украинском языке. На других языках они могут печататься при условии, что одновременно этот же тираж выйдет и на государственном.

"Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объёму и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день", — рассказывает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в "Фейсбуке".

Распространять предоплаченные СМИ на иностранном языке можно только в том случае, если у читателей есть возможность подписаться на такой же украиноязычный тираж, что значительно увеличивает расходы издателей. Исключение сделано для региональных медиа, которые обязаны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года. Также уточняется, что в каждой точке распространения прессы на государственном должно быть не менее половины продукции. Допускается исключение только для журналов и газет на крымско-татарском и других языках так называемых коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке ЕС. Русский язык в эти категории не попадает.

За неисполнение требований с 16 июля будут штрафовать до 8,5 тысячи гривен (около 22 тысяч рублей), при повторном нарушении сумма увеличивается. А с 2024 года наказание за "публичное унижение или оскорбление государственного языка" будет ужесточено. Кроме официальных лиц за выполнением закона будут следить "общественные активисты и неравнодушные граждане". Некоторые эксперты считают, что с тотальной украинизацией эпохе газет на Украине придёт конец.

"Реализация печатных медиа — это малый и средний бизнес. В случае с переходом печатных изданий на украинский страдает бизнес. В дальнейшем это приведёт к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест", — сказал Чернявский изданию "Страна", подчеркнув, что пострадает "целая индустрия печатных изданий".

Напомним, Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года. Документ подписал президент Пётр Порошенко. Венецианская комиссия признала притеснение русского языка на Украине, Киеву было рекомендовано переписать статью скандального закона. Но позже, несмотря на это и на свои предвыборные обещания, избранный президентом Владимир Зеленский не стал отменять дискриминирующий языковой закон Порошенко. Телеканалам была установлена квота в 90% для передач на украинском языке. 14 июля 2021 года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был признан конституционным.