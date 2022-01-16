В России начинаются испытания лекарства от ковида на основе моноклональных антител

Российский центр имени Гамалеи запускает клинические исследования препарата от новой коронавирусной инфекции — лекарства на основе моноклональных антител. Работа займёт около трёх с половиной — четырёх месяцев. Об этом рассказал глава центра Александр Гинцбург.

"Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займёт порядка трёх с половиной — четырёх месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны", — сказал Гинцбург в интервью ТАСС.

Он отметил, что об эффективности препарата можно судить по западным аналогам.