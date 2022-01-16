В России начинаются испытания лекарства от ковида на основе моноклональных антител
Гинцбург отметил, что об эффективности такого препарата можно судить по известным западным аналогам.
© Агентство "Москва" / Александр Авилов
Российский центр имени Гамалеи запускает клинические исследования препарата от новой коронавирусной инфекции — лекарства на основе моноклональных антител. Работа займёт около трёх с половиной — четырёх месяцев. Об этом рассказал глава центра Александр Гинцбург.
"Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займёт порядка трёх с половиной — четырёх месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны", — сказал Гинцбург в интервью ТАСС.
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Он отметил, что об эффективности препарата можно судить по западным аналогам.
Ранее Лайф сообщал, что китайские учёные открыли моноклональное антитело, нейтрализующее все штаммы коронавируса. Молекула 35B5 способна соединяться с самым стабильным регионом в структуре S-белка вируса.
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