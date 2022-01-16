Москвич заявил на Третьяковскую галерею в полицию из-за "пропаганды гомосексуализма"

Москвич подаёт в суд на Третьяковскую галерею за аморальную экспозицию. Фото © pdmnews

Москвич Олег Сыров привёл в музей 17-летнюю дочь, чтобы посмотреть "Историю российского дизайна", и там увидел фильм о жизни французской художницы XIX века Розы Бонёр – феминистки и сторонницы однополой любви. Возмущённый этим мужчина подал заявление на происходящее в Третьяковской галерее в городское управление МВД.

"Возмутило не только то, что на территории экспозиции, которая явно выходит за рамочки, ходят дети, вопросы вызвала сама уместность. Считаю, выставка неуместна в любом российском музее. Я воспринимают её исключительно как политическую диверсию, это пропаганда гомосексуализма", — говорит Олег Сыров в интервью "Подъёму".

По мнению Сырова, конкретно за "пропаганду" и должна ответить Третьяковка. Он уверяет, что павильон выставки "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж" специально "забросили" на территорию "Истории российского дизайна", хотя экспозиция проводится этажом выше. А если это и халатность, то на таком уровне она недопустима. Мужчина также подумывает о подаче иска о моральном ущербе. Пока он этого не стал делать, но говорит, что если решится и выиграет дело, "деньги пойдут на какие-то хорошие дела — многодетным матерям или в церковь".