Генерал СБУ Вовк заявил, что у России нет намерений нападать на Украину

Россия в данный момент не собирается вторгаться на Украину. Об этом заявил экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк.

"Сегодня таких намерений у России нет — вести полномасштабную войну против Украины", — сказал Вовк в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что гипотетически возможно всё. Вместе с тем назвал невозможной скорую встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.