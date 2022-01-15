Генерал СБУ Вовк заявил, что у России нет намерений нападать на Украину
Экс-глава одного из управлений спецслужбы считает невозможной встречу Путина с Зеленским в нынешних условиях.
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Россия в данный момент не собирается вторгаться на Украину. Об этом заявил экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк.
"Сегодня таких намерений у России нет — вести полномасштабную войну против Украины", — сказал Вовк в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что гипотетически возможно всё. Вместе с тем назвал невозможной скорую встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе. По словам представителя Кремля, такие материалы зарубежных средств массовой информации ничем не подтверждены.
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