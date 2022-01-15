Представитель ВОЗ Вуйнович: РФПИ представил всю документацию по "Спутнику V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции", — сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".