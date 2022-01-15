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Представитель ВОЗ Вуйнович: РФПИ представил всю документацию по "Спутнику V"

Ожидается, что уже в феврале текущего года будут пройдены все инспекции для сертификации вакцины.

15 января, 20:27

Фото © Официальный сайт вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции", — сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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