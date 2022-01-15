Представитель ВОЗ Вуйнович: РФПИ представил всю документацию по "Спутнику V"
Ожидается, что уже в феврале текущего года будут пройдены все инспекции для сертификации вакцины.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции", — сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она.
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