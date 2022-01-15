Глава РФПИ Дмитриев заявил об эффективной нейтрализации "омикрона" "Спутником V"

"Мы должны убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих мутаций коронавируса. В этом отношении платформа российской вакцины "Спутник V" работает очень хорошо, демонстрируя хорошую нейтрализацию омикрон-штамма", — сказал Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Би-би-си, фрагмент которого опубликован на официальной странице вакцины "Спутник V" в "Твиттере".