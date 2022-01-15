Глава РФПИ Дмитриев заявил об эффективной нейтрализации "омикрона" "Спутником V"
При этом он подчёркивает, что бустерные вакцины и комбинации существующих вакцин крайне важны в борьбе с новыми мутациями коронавируса.
Отечественная вакцина "Спутник V" демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы должны убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих мутаций коронавируса. В этом отношении платформа российской вакцины "Спутник V" работает очень хорошо, демонстрируя хорошую нейтрализацию омикрон-штамма", — сказал Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Би-би-си, фрагмент которого опубликован на официальной странице вакцины "Спутник V" в "Твиттере".
Дмитриев также обратил особое внимание на то, что бустерные вакцины, такие как "Спутник лайт", и комбинации существующих вакцин крайне важны в борьбе с новыми мутациями коронавируса.
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