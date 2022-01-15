Представитель ВОЗ Вуйнович назвала "омикрон" менее серьёзным, чем другие штаммы
Но и несерьёзным его назвать нельзя — этот вариант возбудителя всё равно способен вызывать болезнь.
© Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Новый штамм коронавируса "омикрон" менее серьёзен, чем предшествующие варианты этой инфекции. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
"Есть сейчас доказательства, что, кажется, "омикрон" менее серьёзный, чем [предыдущие штаммы], но это не значит, что он несерьёзный. Коронавирус даёт очень серьёзные заболевания", — сказала Вуйнович в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
По её мнению, Россия ещё находится на пике эпидемии коронавируса, несмотря на то что штамм "омикрон" приводит к меньшей смертности, чем его предшественники.
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"Что касается роста смертности, он гораздо ниже, чем если бы это был дельта-штамм, но не надо ошибаться: мы ещё находимся на пике эпидемии, надо держаться", — сказала представитель ВОЗ.
Лайф сообщал, что ранее глава РФПИ Дмитриев заявил об эффективной нейтрализации "омикрона" российской вакциной "Спутник V".
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