В Турции решили ослабить ограничительные меры для непривитых

Министерство здравоохранения Турции отменило обязательное ранее ПЦР-тестирование для поездок на транспорте, включая авиаперелёты. Также проходить тест теперь не понадобится перед посещением концертов, спектаклей или кино.

Как сообщает издание Haberde Bugun, тестирование на транспорте и в общественных местах отменено для тех, кто получил хотя бы одну дозу прививки от ковида, но они не прошли полный курс и не болели CoViD-19 в последние 180 дней. Проходить ПЦР-тест не потребуется отныне и государственным служащим, работникам частного сектора и школьному персоналу.

Как ранее сообщал Лайф, Turkish Airlines отменила обязательные ПЦР-тесты на внутренних рейсах в Турции. Сейчас все иностранцы, которые прибывают в республику, должны за 72 часа перед въездом заполнить анкеты, чтобы получить код здоровья (HES code).