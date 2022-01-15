В Турции решили ослабить ограничительные меры для непривитых
К примеру, теперь таким чиновникам и работникам частного сектора необязательно проходить ПЦР-тесты.
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Министерство здравоохранения Турции отменило обязательное ранее ПЦР-тестирование для поездок на транспорте, включая авиаперелёты. Также проходить тест теперь не понадобится перед посещением концертов, спектаклей или кино.
Как сообщает издание Haberde Bugun, тестирование на транспорте и в общественных местах отменено для тех, кто получил хотя бы одну дозу прививки от ковида, но они не прошли полный курс и не болели CoViD-19 в последние 180 дней. Проходить ПЦР-тест не потребуется отныне и государственным служащим, работникам частного сектора и школьному персоналу.
Как ранее сообщал Лайф, Turkish Airlines отменила обязательные ПЦР-тесты на внутренних рейсах в Турции. Сейчас все иностранцы, которые прибывают в республику, должны за 72 часа перед въездом заполнить анкеты, чтобы получить код здоровья (HES code).
Согласно данным портала Worldometrs, с начала пандемии в Турции было выявлено более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, а смертельных исходов насчитывается более 80 тысяч. Количество выздоровевших — более 9,5 миллиона человек. В мировом рейтинге по распространению ковида Турция находится на седьмом месте — между Россией и Италией.
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