На 92-м году жизни скончался знаменитый итальянский модельер и предприниматель, владелец марки Cerruti Нино Черрути. Он умер в больнице города Верчелли (северная область Пьемонт), куда был ранее доставлен для операции на бедре. Это недалеко от его родного города Биелла.

"Смерть управленца и дизайнера Нино Черрути причиняет мне большую боль: с ним уходит гигант итальянского предпринимательства и важная часть истории Биеллы. Я всегда буду помнить его с любовью и уважением за его интуицию, компетентность и дальновидность, с которыми он сделал итальянскую моду великой, экспортируя наше "сделано в Италии" в мир", — цитирует заместителя министра экономического развития Пьемонта Жилберто Пичетто Breakinglatest news.

Родившийся в семье текстильных промышленников, Черрути унаследовал бизнес в возрасте 20 лет. Впоследствии ему удалось стать одной из ведущих фигур в мужской моде прет-а-порте XX века, его стиль был одновременно элегантным и непринуждённым. В свои лучшие годы он одевал многих голливудских звёзд, был причастен к созданию костюмов для фильма "Молчание ягнят". Под его началом карьеру начинали многие деятели моды, включая Джорджо Армани. Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

"С большой грустью я узнаю о смерти Нино Черрути... Хотя с годами мы стали реже видеться, я всегда считал его одним из людей, оказавших реальное и положительное влияние на мою жизнь. От него я научился не только вкусу к моде, но и важности всестороннего видения как дизайнера и предпринимателя", — приводит слова Джорджо Армани Women's Wear Daily.