Полный триумф России: Валиева выиграла чемпионат Европы в Таллине
Наши фигуристки прекрасно показали себя в произвольной программе, заняв весь пьедестал почёта.
Фото © ТАСС / Sergei Stepanov
Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой Европы в соревновании женщин одиночниц.
Рекордсменка мира в очередной раз не дала соперницам приблизиться к себе, хотя прокат получился не без ошибок: 259,06 балла и победа на европейском первенстве. Анна Щербакова в произвольной программе напомнила всем о былой моще, установив личный рекорд — 237,42 балла по сумме двух дней и бронзовая медаль. А вот Александра Трусова веовь не смогла откатать без ошибок: 234,36 в сумме и итоговое третье место на турнире.
Добавим, что наша сборная в Таллине выиграла золотые медали во всех видах программы. До этого чемпионами Европы стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые были лучшими в соревновании пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в соревновании танцевальных дуэтов, а Марк Кондратюк выиграл свой дебютный чемпионат Европы в состязании мужчин-одиночников.
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