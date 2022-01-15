НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полный триумф России: Валиева выиграла чемпионат Европы в Таллине

Наши фигуристки прекрасно показали себя в произвольной программе, заняв весь пьедестал почёта.

15 января, 20:28

Фото © ТАСС / Sergei Stepanov

Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой Европы в соревновании женщин одиночниц.

Рекордсменка мира в очередной раз не дала соперницам приблизиться к себе, хотя прокат получился не без ошибок: 259,06 балла и победа на европейском первенстве. Анна Щербакова в произвольной программе напомнила всем о былой моще, установив личный рекорд — 237,42 балла по сумме двух дней и бронзовая медаль. А вот Александра Трусова веовь не смогла откатать без ошибок: 234,36 в сумме и итоговое третье место на турнире.

Добавим, что наша сборная в Таллине выиграла золотые медали во всех видах программы. До этого чемпионами Европы стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые были лучшими в соревновании пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в соревновании танцевальных дуэтов, а Марк Кондратюк выиграл свой дебютный чемпионат Европы в состязании мужчин-одиночников.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1