Рекордсменка мира в очередной раз не дала соперницам приблизиться к себе, хотя прокат получился не без ошибок: 259,06 балла и победа на европейском первенстве. Анна Щербакова в произвольной программе напомнила всем о былой моще, установив личный рекорд — 237,42 балла по сумме двух дней и бронзовая медаль. А вот Александра Трусова веовь не смогла откатать без ошибок: 234,36 в сумме и итоговое третье место на турнире.