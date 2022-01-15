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В Минцифре рассказали, как защититься от нового мошенничества с QR-кодами на "Госуслугах"

Пользователей предостерегли от смены пароля к сервису по телефону и посоветовали не пересылать СМС-сообщение с кодом.

15 января, 20:25

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Чтобы не стать жертвой новой схемы мошенничества с QR-кодами на едином портале госуслуг, не рекомендуется передавать звонящим свои персональные данные. Следует сразу класть трубку, заявили в Минцифре.

Как пишет РБК, в случае, если гражданин столкнулся с мошенником, ему следует позвонить на горячую линию "Госуслуг" или обратиться в полицию. Не следует прибегать к смене пароля и пересылать смс-сообщения с кодом.

В Минцифре подчеркнули, что сотрудники портала госуслуг не звонят гражданам без заявки и не запрашивают у них данные. Пользователям рекомендовали не передавать персональные данные, в том числе СНИЛС, данные паспорта, номер телефона и иные личные сведения третьим лицам.

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Ранее Лайф писал, что в Сети появилась новая схема мошенничества с QR-кодами о вакцинации от коронавируса и перенесенном заболевании, в рамках которой злоумышленники предлагают потенциальной жертве "привязать" QR-код к странице на портале госуслуг. Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту жертвы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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