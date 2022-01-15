Сотни мигрантов из Гондураса ринулись к границе Мексики и США
Речь идёт примерно о 500 выходцах из стран Центральной Америки, а также гражданах Венесуэлы, Гаити и ряда африканских государств.
Фото © ТАСС / ЕРА
Караван из сотен нелегальных мигрантов покинул город Сан-Педро-Сула, на севере Гондураса. Все они стремятся попасть в США. Их цель — добраться до границы Штатов с Мексикой.
Как пишет мексиканская газета Jornada, нелегалы в количестве около 500 человек являются выходцами из стран Центральной Америки, а также Венесуэлы, Гаити и ряда африканских государств. Как утверждают мигранты, они были вынуждены покинуть свои страны в поисках работы и лучшей доли для своих семей.
Группа пешком направляется к Гватемале, власти которой уже усилили меры безопасности на пограничном пункте пропуска в районе Коринто.
"Нам нечем кормить детей". Тысячи мигрантов столкнулись с силовиками Гватемалы на пути в США — видео
А ранее Лайф писал, что в США нелегальная миграция достигла рекорда. С приходом к власти Джо Байдена число мигрантов возросло почти в четыре раза по сравнению с правлением Дональда Трампа.
Комментариев: 0