Сотни мигрантов из Гондураса ринулись к границе Мексики и США

Караван из сотен нелегальных мигрантов покинул город Сан-Педро-Сула, на севере Гондураса. Все они стремятся попасть в США. Их цель — добраться до границы Штатов с Мексикой.

Как пишет мексиканская газета Jornada, нелегалы в количестве около 500 человек являются выходцами из стран Центральной Америки, а также Венесуэлы, Гаити и ряда африканских государств. Как утверждают мигранты, они были вынуждены покинуть свои страны в поисках работы и лучшей доли для своих семей.

Группа пешком направляется к Гватемале, власти которой уже усилили меры безопасности на пограничном пункте пропуска в районе Коринто.