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Сотни мигрантов из Гондураса ринулись к границе Мексики и США

Речь идёт примерно о 500 выходцах из стран Центральной Америки, а также гражданах Венесуэлы, Гаити и ряда африканских государств.

15 января, 20:55
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Караван из сотен нелегальных мигрантов покинул город Сан-Педро-Сула, на севере Гондураса. Все они стремятся попасть в США. Их цель — добраться до границы Штатов с Мексикой.

Как пишет мексиканская газета Jornada, нелегалы в количестве около 500 человек являются выходцами из стран Центральной Америки, а также Венесуэлы, Гаити и ряда африканских государств. Как утверждают мигранты, они были вынуждены покинуть свои страны в поисках работы и лучшей доли для своих семей.

Группа пешком направляется к Гватемале, власти которой уже усилили меры безопасности на пограничном пункте пропуска в районе Коринто.

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А ранее Лайф писал, что в США нелегальная миграция достигла рекорда. С приходом к власти Джо Байдена число мигрантов возросло почти в четыре раза по сравнению с правлением Дональда Трампа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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