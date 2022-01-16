НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Белгороде установили мировой рекорд по количеству приготовленных вареников

А один местный повар создал вареник-гигант с картошкой, салом и луком 60 сантиметров длиной, 35 шириной и весом целых 5 килограммов.

15 января, 21:16

Фото © Telegram / Мэрия Белгорода

В Белгороде в ходе гастрофестиваля установили новый мировой рекорд — за восемь часов приготовили и раздали горожанам 60 031 вареник. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.

"Сегодня в Белгороде установили новый мировой рекорд. Самое большое количество вареников, приготовленных за восемь часов. Мы приготовили и раздали горожанам 60 031 вареник", — говорится в сообщении.

Фото © Telegram / Мэрия Белгорода

Фото © Telegram / Мэрия Белгорода

В гастрофестивале приняли участие жители всей области. Гостей мероприятия удивил местный повар Евгений Ульянич. Он приготовил вареник-гигант с картошкой, салом и луком 60 сантиметров длиной, 35 шириной и весом целых пять килограммов. Готовили вареник около 30 минут.

Более 12 тысяч музыкантов в Венесуэле исполнили Чайковского и побили рекорд России

Более 12 тысяч музыкантов в Венесуэле исполнили Чайковского и побили рекорд России

А ранее Лайф писал, что "железная бабушка" Мария Колтакова отметила 100-летие, стоя босиком на гвоздях. Женщина побила рекорд, став первой россиянкой, кому удалось в столь почтенном возрасте простоять на гвоздях 100 секунд.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1