В Белгороде установили мировой рекорд по количеству приготовленных вареников

В Белгороде в ходе гастрофестиваля установили новый мировой рекорд — за восемь часов приготовили и раздали горожанам 60 031 вареник. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.

"Сегодня в Белгороде установили новый мировой рекорд. Самое большое количество вареников, приготовленных за восемь часов. Мы приготовили и раздали горожанам 60 031 вареник", — говорится в сообщении.

Фото © Telegram / Мэрия Белгорода

В гастрофестивале приняли участие жители всей области. Гостей мероприятия удивил местный повар Евгений Ульянич. Он приготовил вареник-гигант с картошкой, салом и луком 60 сантиметров длиной, 35 шириной и весом целых пять килограммов. Готовили вареник около 30 минут.