В Белгороде установили мировой рекорд по количеству приготовленных вареников
А один местный повар создал вареник-гигант с картошкой, салом и луком 60 сантиметров длиной, 35 шириной и весом целых 5 килограммов.
В Белгороде в ходе гастрофестиваля установили новый мировой рекорд — за восемь часов приготовили и раздали горожанам 60 031 вареник. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.
"Сегодня в Белгороде установили новый мировой рекорд. Самое большое количество вареников, приготовленных за восемь часов. Мы приготовили и раздали горожанам 60 031 вареник", — говорится в сообщении.
В гастрофестивале приняли участие жители всей области. Гостей мероприятия удивил местный повар Евгений Ульянич. Он приготовил вареник-гигант с картошкой, салом и луком 60 сантиметров длиной, 35 шириной и весом целых пять килограммов. Готовили вареник около 30 минут.
А ранее Лайф писал, что "железная бабушка" Мария Колтакова отметила 100-летие, стоя босиком на гвоздях. Женщина побила рекорд, став первой россиянкой, кому удалось в столь почтенном возрасте простоять на гвоздях 100 секунд.
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