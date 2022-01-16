Водитель КамАЗа устроил опасный дрифт в Казани

Водитель КамАЗа устроил дрифт возле речного порта в Казани. Видео с такой опасной забавой появилось в социальных сетях. Грузовик нарезал круг за кругом, пока его снимали. Других автомобилей или людей рядом не видно.

Местные жители отметили, что это место стало в последнее время излюбленной площадкой для любителей опасных манёвров. Хотя подобные инциденты были и в других местах. Ранее в Татарстане водитель "Лады" устроил дрифт прямо на проезжей части, на улице Пушкина, напротив торгового центра. Также ГИБДД выявила водителей, устроивших дрифт возле Казанского кремля, а ещё нарушителей с улицы Подлужной.