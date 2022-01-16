Водитель КамАЗа устроил опасный дрифт в Казани
Местные жители пишут, что это место стало в последнее время излюбленной площадкой для любителей подобных манёвров.
Кадр из видео © VK / Регион-116
Водитель КамАЗа устроил дрифт возле речного порта в Казани. Видео с такой опасной забавой появилось в социальных сетях. Грузовик нарезал круг за кругом, пока его снимали. Других автомобилей или людей рядом не видно.
Местные жители отметили, что это место стало в последнее время излюбленной площадкой для любителей опасных манёвров. Хотя подобные инциденты были и в других местах. Ранее в Татарстане водитель "Лады" устроил дрифт прямо на проезжей части, на улице Пушкина, напротив торгового центра. Также ГИБДД выявила водителей, устроивших дрифт возле Казанского кремля, а ещё нарушителей с улицы Подлужной.
Ранее Лайф сообщал, что "гонщик" без прав устроил дрифт у ТЦ в Иркутске и погиб при попытке скрыться от полиции. Молодой человек на скорости врезался в спецтехнику.