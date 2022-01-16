"Метров 200 летела": На Карпатах обручённая пара с будущей свекровью упала в обрыв
Одна из женщин погибла в свой день рождения, а вторая чудом выжила.
Фото © ГСЧС Украины
На украинских Карпатах во время подъёма на гору Говерла несколько туристов упали в обрыв. Пострадавшая женщина рассказала, что погибла её будущая свекровь — в день трагедии ей исполнилось 57 лет.
Как пишет украинских телеканал "24", обрученные вместе с будущей свекровью приехали из Одесской области. Несмотря на плохую погоду, они решились на восхождение, но затем из-за льда и сильного ветра собрались вернуться, уже во время спуска поскользнулись и рухнули в обрыв.
"Метров 200 летела. Головой билась всё время. Были ёлки. Я смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти ёлки, спину бы сломала. Потому что там очень высокий обрыв", – отметила выжившая девушка.
Молодая пара осталась жива: у женщины травмирована ключица, а мужчина получил травму бедра. Но вот мать её будущего мужа погибла от травмы головы.
"Она ударилась головой. Не так о скалистую поверхность, как просто упала головой в дерево. Получила травму, в результате которой, вероятно, наступила смерть", – отметили в полиции города Яремче.
А ранее Лайф писал, что в Египте невеста умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха. Её отец незадолго до этого уехал с церемонии, решив ограничиться только официальной частью, и вскоре получил последний звонок от дочери.
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