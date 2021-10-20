На Украине медовый месяц обернулся трагедией, когда старый снаряд взорвался возле молодожёнов

Ужасной трагедией завершился медовый месяц пары из Великобритании. 31-летняя Лидия Макарчук и 43-летний Норберт Варга устроили свадьбу в английском Беркшире недалеко от дома, а затем решили провести медовый месяц на Украине, откуда Лидия уехала в 2017 году. Молодожёны вместе с семьёй и друзьями отправились в поход к горе Говерле — самой высокой на территории Украины, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter/The Sun

Компания весь день наслаждалась природой и веселилась в лесу, а затем устроила привал у подножия. Во время посиделок у костра Лидия как раз рассказывала всем, как Норберт, который и сам переехал в Великобританию из Венгрии в 2018 году, покорил её сердце, сделав комплимент её туфлям во время посещения церкви. Мужчина подрабатывал фотографом, он решил запечатлеть этот момент и отошёл в палатку за хорошей камерой, когда раздался взрыв.

Мне показалось, будто кто-то швырнул камень мне в лицо, а точнее — в нос. Прозвучал какой-то свист, а потом наступила тишина, я слышала только себя. Я отвернулась, закрыла лицо руками и начала молиться. А потом поняла, что я здесь не одна — вокруг все стонали от боли Лидия Макарчук

Женщина получила ранения лица, особенно пострадал левый глаз. Руки были содраны до кости, а на ногах не хватало мышц. Она ничего не видела из-за повреждения и боли, поэтому не могла попрощаться с братом Мирославом. Она слышала лишь его последние хрипы. "Я очень сожалею о том, что хотя бы не позвала его и не сказала, как люблю", — призналась позже Лидия в больнице.

Причиной взрыва оказался снаряд, который остался на границе Украины и Венгрии ещё со времён Первой мировой войны. Он нагрелся от костра и сдетонировал, нанеся многим серьёзные раны. В больницу компании удалось попасть только спустя семь часов — брат Лидии и её друг не выжили.