На Украине медовый месяц обернулся трагедией, когда старый снаряд взорвался возле молодожёнов
Ослеплённая шрапнелью Лидия ещё долго лежала и прислушивалась к последним хрипам своего брата Мирослава.
Ужасной трагедией завершился медовый месяц пары из Великобритании. 31-летняя Лидия Макарчук и 43-летний Норберт Варга устроили свадьбу в английском Беркшире недалеко от дома, а затем решили провести медовый месяц на Украине, откуда Лидия уехала в 2017 году. Молодожёны вместе с семьёй и друзьями отправились в поход к горе Говерле — самой высокой на территории Украины, пишет Daily Mail.
Компания весь день наслаждалась природой и веселилась в лесу, а затем устроила привал у подножия. Во время посиделок у костра Лидия как раз рассказывала всем, как Норберт, который и сам переехал в Великобританию из Венгрии в 2018 году, покорил её сердце, сделав комплимент её туфлям во время посещения церкви. Мужчина подрабатывал фотографом, он решил запечатлеть этот момент и отошёл в палатку за хорошей камерой, когда раздался взрыв.
Мне показалось, будто кто-то швырнул камень мне в лицо, а точнее — в нос. Прозвучал какой-то свист, а потом наступила тишина, я слышала только себя. Я отвернулась, закрыла лицо руками и начала молиться. А потом поняла, что я здесь не одна — вокруг все стонали от боли
Женщина получила ранения лица, особенно пострадал левый глаз. Руки были содраны до кости, а на ногах не хватало мышц. Она ничего не видела из-за повреждения и боли, поэтому не могла попрощаться с братом Мирославом. Она слышала лишь его последние хрипы. "Я очень сожалею о том, что хотя бы не позвала его и не сказала, как люблю", — призналась позже Лидия в больнице.
Причиной взрыва оказался снаряд, который остался на границе Украины и Венгрии ещё со времён Первой мировой войны. Он нагрелся от костра и сдетонировал, нанеся многим серьёзные раны. В больницу компании удалось попасть только спустя семь часов — брат Лидии и её друг не выжили.
Я пытался перевязать Мирославу голову и устроить его так, чтобы остановить кровотечение, но было уже слишком поздно. Он боролся за жизнь около двух часов. Я до сих пор думаю, где я поступил не так? Почему на их месте оказался не я? Эта ночь была словно фильм про войну, я никогда этого не забуду
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