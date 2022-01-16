Ещё одна группа российских миротворцев покинула Казахстан и летит в Московскую область

Ещё одна группа российских миротворцев из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности вылетела из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты", — говорится в сообщении.