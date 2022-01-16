Ещё одна группа российских миротворцев покинула Казахстан и летит в Московскую область
Возвращение всех подразделений в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.
Фото © ВКонтакте / Минобороны России
Ещё одна группа российских миротворцев из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности вылетела из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты", — говорится в сообщении.
Миротворцы из Армении, Белоруссии и Узбекистана вернулись на родину из Казахстана 14 января. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.
Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить туда миротворческие силы. 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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