Сахалинцы поклонились снегоуборщику и торжественно открыли очищенный двор
В знак освобождения от снежного плена дружные жильцы дворов даже развешивают и зажигают гирлянды на улице.
Кадр из видео © YouTube-канал / АСТВ
После трёхдневных снегопада и метелей южносахалинцы снимают забавные видео. На радостях от освобождения из снежного плена они в шутку обожествляют снегоуборочные машины, кланяясь при этом погрузчику.
А в селе Синегорск жители и вовсе готовятся к окончанию расчистки своего двора основательнейшим образом. Несмотря на поздний час, к финальной фазе все в сборе. Дружные жильцы зажгли на улице гирлянды и натянули ленточку, чтобы затем её торжественно перерезать.
Как сообщал Лайф ранее, в эти дни на Сахалине разбушевавшееся море подмыло федеральную трассу. Протяжённость повреждённого участка оценивается в несколько десятков метров. А сильный снегопад парализовал работу аэропорта на Сахалине. Циклон, принёсший в регион непогоду, не утихал несколько суток.
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