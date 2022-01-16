Сахалинцы поклонились снегоуборщику и торжественно открыли очищенный двор

После трёхдневных снегопада и метелей южносахалинцы снимают забавные видео. На радостях от освобождения из снежного плена они в шутку обожествляют снегоуборочные машины, кланяясь при этом погрузчику.

А в селе Синегорск жители и вовсе готовятся к окончанию расчистки своего двора основательнейшим образом. Несмотря на поздний час, к финальной фазе все в сборе. Дружные жильцы зажгли на улице гирлянды и натянули ленточку, чтобы затем её торжественно перерезать.