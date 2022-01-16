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Сахалинцы поклонились снегоуборщику и торжественно открыли очищенный двор

В знак освобождения от снежного плена дружные жильцы дворов даже развешивают и зажигают гирлянды на улице.

16 января, 03:19

Кадр из видео © YouTube-канал / АСТВ

После трёхдневных снегопада и метелей южносахалинцы снимают забавные видео. На радостях от освобождения из снежного плена они в шутку обожествляют снегоуборочные машины, кланяясь при этом погрузчику.

А в селе Синегорск жители и вовсе готовятся к окончанию расчистки своего двора основательнейшим образом. Несмотря на поздний час, к финальной фазе все в сборе. Дружные жильцы зажгли на улице гирлянды и натянули ленточку, чтобы затем её торжественно перерезать.

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Как сообщал Лайф ранее, в эти дни на Сахалине разбушевавшееся море подмыло федеральную трассу. Протяжённость повреждённого участка оценивается в несколько десятков метров. А сильный снегопад парализовал работу аэропорта на Сахалине. Циклон, принёсший в регион непогоду, не утихал несколько суток.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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