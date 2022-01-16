Биолог Печковский: Тесты на "омикрон" будут на 20–30% дороже

Разработчик новой тест-системы, выявляющей штамм "омикрон", заявил, что она будет дороже существующей на сегодня на 20–30%. Однако её применение в итоге может оказаться выгоднее: пациенту не потребуется делать два теста — на этот и другие варианты коронавируса, сообщил молекулярный биолог и директор компании "Современные лабораторные технологии", занимающейся внедрением разработки, Евгений Печковский.

"Система проверяет один образец сразу по двум каналам: по одному мы выявляем, есть ли генетический материал коронавируса, по другому — соответствует ли он штамму "омикрон". Исследование занимает 1 час 25 минут. Для того чтобы создать на основе работающей тест-системы новую, мы добавили ещё фермент и новые зонды, ориентированные на специфичное выявление трёх из десяти мутаций, свойственных исключительно омикрон-штамму", — объяснил в интервью ТАСС Печковский.

Он добавил, что врачи-клиницисты обратили внимание разработчиков на то, что вовремя отделять омикрон-штамм от других вариантов ковида важно прежде всего для эффективного лечения. Это позволит с меньшими усилиями вылечить пациента. Он отметил, что новая тест-система — по сути, мультиплекс — должна оказаться дешевле системы Федерального медико-биологического агентства, которая вскоре должна появиться. Новосибирская же создана и проходит регистрацию. Над ней работали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, резидент Новосибирского биотехнопарка компания "Современные лабораторные технологии" и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С.М. Кирова.