Автоэксперт Межибовский рассказал об оптимальной скорости езды

Оптимальный режим использования машины — это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 километров в час. Такое мнение высказал автоэксперт, шеф-редактор телеканала "Драйв" Илья Межибовский.

В беседе с радио Sputnik он заметил, что от постоянного простоя в пробках автомобиль может быстрее начать испытывать проблемы с охлаждением и другими агрегатами.

"Оптимальный режим использования машины — это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 километров в час. При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей — возрастёт расход топлива из-за влияния аэродинамики", — отметил Илья Межибовский.

Для сохранности своего автомобиля автоэксперт рекомендует следить за состоянием машины и вовремя проводить техническое обслуживание. Межибовский предлагает использовать хорошее моторное масло и менять его по регламенту или даже чаще, чем советует производитель.