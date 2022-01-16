НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Автоэксперт Межибовский рассказал об оптимальной скорости езды

При её соблюдении срок годности автомобиля увеличится, запчасти будут меньше изнашиваться.

16 января, 02:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Оптимальный режим использования машины — это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 километров в час. Такое мнение высказал автоэксперт, шеф-редактор телеканала "Драйв" Илья Межибовский.

В беседе с радио Sputnik он заметил, что от постоянного простоя в пробках автомобиль может быстрее начать испытывать проблемы с охлаждением и другими агрегатами.

"Оптимальный режим использования машины — это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 километров в час. При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей — возрастёт расход топлива из-за влияния аэродинамики", — отметил Илья Межибовский.

Для сохранности своего автомобиля автоэксперт рекомендует следить за состоянием машины и вовремя проводить техническое обслуживание. Межибовский предлагает использовать хорошее моторное масло и менять его по регламенту или даже чаще, чем советует производитель.

Автоэксперт Кадаков предупредил о неожиданной опасности езды со старыми дворниками

Автоэксперт Кадаков предупредил о неожиданной опасности езды со старыми дворниками

А ранее Лайф писал, что автоэксперт объяснил, кому грозит срок по закону о наказании за злостные нарушения ПДД. В частности, речь идёт о водителях, которые уже лишены прав, но продолжают садиться за руль и вновь становятся виновниками ДТП.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1