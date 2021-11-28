Автоэксперт Кадаков предупредил о неожиданной опасности езды со старыми дворниками

Слишком старые щётки дворников автомобиля ухудшают обзор и портят лобовое стекло. В будущем водителям придётся разориться на полировку или преждевременную замену стекла, рассказал главный редактор издательского дома "За рулём" Максим Кадаков в беседе с "Вечерней Москвой".

"При езде со старыми щётками водитель ухудшает себе видимость, это одна из распространённых причин аварий. Однако щётки не только ухудшают обзорность в данный момент, но и портят стекло: оно покрывается мелкими рисками, с таким затёртым стеклом очень тяжело ездить, особенно в вечернее и дождливое время, когда все эти риски оборачиваются тысячами зайчиков от света фонарей и фар других автомобилей", — поведал автоэксперт.

По его словам, тот неприятный звук, издаваемый изношенными дворниками при работе, не считается серьёзной проблемой, это лишь побочный эффект. Как вариант, можно включить аудиосистему, чтобы заглушить его. К тому же, "если скрип раздражает, — может быть, это даже хорошо, ночью не уснёте", — отметил Кадаков. Другое дело — плохая работа дворников, из-за которых перегораживается видимость и водитель не может контролировать дорогу.

Для продления срока службы дворников требуется грамотный уход. Так, их можно чистить тряпкой: зажать её двумя пальцами и пройтись по резинке, которая собирает в себе много грязи. Хотя бесконечно чисто там не будет, но если промывать, получится повысить качество функции дворника.

"Понятное дело, что грязь опять туда забьётся, но иногда она дубеет и не даёт резинке нормально работать. А самый хороший вариант, если есть такая возможность: хотя бы иногда снимать щётки и промывать тёплой водой. Заодно, если это каркасная щётка, промыть все соединения, потому что они забиваются грязью и ржавеют", — указал Кадаков.

Он отметил, что некоторые водители смазывают водоотталкивающими средствами на каркасных щётках шарниры, которые потом "закисают" и впоследствии дворники хуже прижимаются к стеклу. Следовательно, уже не выполняют работу качественно. По словам специалиста, многие водители сталкивались и с такими ситуациями, когда одна часть стекла чистится, а другая — нет. Кадаков добавил, что за щётками нужно как следить, так и вовремя менять, причём хотя бы раз в сезон.