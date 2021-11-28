В Белоруссии рассмотрят возможность заочного суда над сбежавшими оппозиционерами

Принцип неотвратимости наказания за совершённое преступление должен выполняться, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Он отметил, что привлечение к ответственности уехавших за рубеж оппозиционеров было упущено системой уголовно-процессуального законодательства страны, но этот вопрос уже рассматривается.

"Человек совершил здесь преступление, уехал и спокойно живёт за границей. По запросу правоохранительного блока по политическим мотивам его оттуда не выдают. В связи с этим предлагается ввести поправки в закон, чтобы была возможность привлекать к уголовной ответственности. Суд заочно приговорит к тому или иному наказанию в зависимости от тяжести совершения проступка", — заявил Вольфович в эфире телеканала СТВ.

Вольфович уточнил, что факт наличия судимости будет накладывать определённый отпечаток на жизнь человека за рубежом. Госсекретарь Совбеза добавил, что инициативу Следственного комитета поддержали и Верховный суд, и Генеральная прокуратура, но в связи со сложностью вопроса его предлагается рассмотреть на ближайшем заседании Совета безопасности. Тогда же, как ожидается, по этому поводу выскажется и глава государства.