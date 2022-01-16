НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полицейский застрелил задержанного в реанимации

Мужчина накинулся на сотрудника правоохранительных органов и отобрал пистолет, но оказалось, у того их было два.

16 января, 02:45

Фото © Pexels

В штате Северная Каролина полицейский застрелил ранее задержанного мужчину, находящегося в реанимации. В городе Дарем пациент находился под стражей и проходил лечение в больнице Дьюкского университета.

Как сообщает ABC News, задержанный внезапно атаковал офицера полиции и отобрал его пистолет. Полицейский застрелил мужчину из другого оружия. Медицинский персонал оказал помощь раненому, но тот скончался.

За что тот был арестован и почему находился в медучреждении — пока не сообщается. После инцидента больница была оцеплена и закрыла приём. Имена погибшего и сотрудников правоохранительных органов также не разглашаются. Известно, что полиция Дарема обратилась в ФБР за помощью в следствии.

У штаб-квартиры полиции Капитолия задержали женщину с набитой оружием машиной

У штаб-квартиры полиции Капитолия задержали женщину с набитой оружием машиной

Ранее Лайф сообщал, что неизвестный открыл стрельбу во время концерта в США, шестеро пострадали.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1