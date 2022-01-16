Полицейский застрелил задержанного в реанимации
Мужчина накинулся на сотрудника правоохранительных органов и отобрал пистолет, но оказалось, у того их было два.
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В штате Северная Каролина полицейский застрелил ранее задержанного мужчину, находящегося в реанимации. В городе Дарем пациент находился под стражей и проходил лечение в больнице Дьюкского университета.
Как сообщает ABC News, задержанный внезапно атаковал офицера полиции и отобрал его пистолет. Полицейский застрелил мужчину из другого оружия. Медицинский персонал оказал помощь раненому, но тот скончался.
За что тот был арестован и почему находился в медучреждении — пока не сообщается. После инцидента больница была оцеплена и закрыла приём. Имена погибшего и сотрудников правоохранительных органов также не разглашаются. Известно, что полиция Дарема обратилась в ФБР за помощью в следствии.
Ранее Лайф сообщал, что неизвестный открыл стрельбу во время концерта в США, шестеро пострадали.
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