Полицейский застрелил задержанного в реанимации

В штате Северная Каролина полицейский застрелил ранее задержанного мужчину, находящегося в реанимации. В городе Дарем пациент находился под стражей и проходил лечение в больнице Дьюкского университета.

Как сообщает ABC News, задержанный внезапно атаковал офицера полиции и отобрал его пистолет. Полицейский застрелил мужчину из другого оружия. Медицинский персонал оказал помощь раненому, но тот скончался.

За что тот был арестован и почему находился в медучреждении — пока не сообщается. После инцидента больница была оцеплена и закрыла приём. Имена погибшего и сотрудников правоохранительных органов также не разглашаются. Известно, что полиция Дарема обратилась в ФБР за помощью в следствии.