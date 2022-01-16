Песков заявил о требовании Россией прямого ответа на опасения в сфере безопасности

Kremlin Press Secretary Peskov on the Ukraine–Russia conflict: "We are insisting on solving the situation, solving the problem. We have too much tension on the border. We have too much tension in this part of Europe. [...] It's extremely, extremely dangerous." pic.twitter.com/RwsW3VTfzK — The Hill (@thehill) January 15, 2022

Уровень напряжённости на границе с Украиной становится чрезмерным. В связи с этим Россия настаивает на конкретном ответе на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

"У нас слишком много напряжённости на границе. У нас слишком много напряжённости в этой части Европы. И, конечно, это автоматически влечёт больше проблем. И именно поэтому это очень и очень опасно для нашего континента. Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения", — говорится в видеозаписи беседы Пескова с CNN, распространённой газетой "Хилл" в "Твиттере".

Putin's Press Secretary Peskov on reports accusing Russia of being an agitator: "We're living in a world of fake accusations, fake news and in a world of lies. Until it is proven somehow [...] we will continue to presume it is fake news." pic.twitter.com/c2V02ln3Sk — The Hill (@thehill) January 16, 2022

Песков также заявил в интервью американскому телеканалу, что со стороны России нет военной эскалации в отношении Украины. Представитель Кремля напомнил, что США не предоставляют никаких доказательств своим утверждениям по поводу якобы подготавливаемого российского вторжения.

"Мы живём в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи... Мы всё ещё ждём доказательств", — заявил Дмитрий Песков на вопрос о якобы готовящейся эскалации со стороны России.