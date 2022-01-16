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Песков заявил о требовании Россией прямого ответа на опасения в сфере безопасности

Представитель Кремля также категорически отверг предположения о военной эскалации со стороны РФ. Он заявил, что соответствующие обвинения голословны.

16 января, 02:10
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62366/photos/62583" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Уровень напряжённости на границе с Украиной становится чрезмерным. В связи с этим Россия настаивает на конкретном ответе на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN. Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

"У нас слишком много напряжённости на границе. У нас слишком много напряжённости в этой части Европы. И, конечно, это автоматически влечёт больше проблем. И именно поэтому это очень и очень опасно для нашего континента. Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения", — говорится в видеозаписи беседы Пескова с CNN, распространённой газетой "Хилл" в "Твиттере".

Песков также заявил в интервью американскому телеканалу, что со стороны России нет военной эскалации в отношении Украины. Представитель Кремля напомнил, что США не предоставляют никаких доказательств своим утверждениям по поводу якобы подготавливаемого российского вторжения.

"Мы живём в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи... Мы всё ещё ждём доказательств", — заявил Дмитрий Песков на вопрос о якобы готовящейся эскалации со стороны России.

NYT: США показали своё лицемерие в диалоге с Россией

NYT: США показали своё лицемерие в диалоге с Россией

Ранее Лайф сообщал, что Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские ведомства. Представитель Кремля отметил, что в Киеве во всём винят Москву, даже в плохой погоде в своей стране.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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