В Чили и Японии объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана

В Японии и Чили объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, начавшегося в Королевстве Тонга. Людей из прибрежных районов этих стран эвакуируют.

Как пишет агентство Киодо, в Японии предписана эвакуация по меньшей мере 210 тысячам жителей ряда районов северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы. Эти префектуры расположены на побережье Тихого океана.

Согласно сообщению Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили, эвакуацию жителей объявили в прибрежных коммунах регионов Арика-и-Паринакота, Тарапака, Атакама, Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос. Ещё в семи регионах страны власти Чили рекомендовали покинуть пляжи.