Пользователей Reddit восхитило рисование танком в России

Пользователи форума Reddit восхитились российскими танкистами, нарисовавшими конверт с помощью ствола боевой машины и прикреплённого к нему маркера. Своё мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.

"Он управляет танком точнее, чем я вожу мышкой", — написал InstantName.

Некоторые пользователи призвали российских танкистов уделять больше времени искусству, чем подготовке к войне.

"Рисуй, а не воюй!" — написал Cswain56.

"Никогда прежде я не испытывал такой гордости за людей, которых не знаю и к кому не имею никакого отношения. И никогда не гордился человеком, который всего лишь нарисовал конверт", — написал SmolStronckBoi.