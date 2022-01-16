Пользователей Reddit восхитило рисование танком в России
Один из них отметил, что у экипажа получается управлять боевой машиной лучше, чем у него — компьютерной мышкой.
Кадр из видео © YouTube / Телеканал Звезда
Пользователи форума Reddit восхитились российскими танкистами, нарисовавшими конверт с помощью ствола боевой машины и прикреплённого к нему маркера. Своё мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.
"Он управляет танком точнее, чем я вожу мышкой", — написал InstantName.
Некоторые пользователи призвали российских танкистов уделять больше времени искусству, чем подготовке к войне.
"Рисуй, а не воюй!" — написал Cswain56.
"Никогда прежде я не испытывал такой гордости за людей, которых не знаю и к кому не имею никакого отношения. И никогда не гордился человеком, который всего лишь нарисовал конверт", — написал SmolStronckBoi.
А ранее Лайф сообщал, что военные исполнили мечту семилетнего мальчика, прокатив его на танке Т-90 в Подмосковье. В конце прогулки юный гость полигона вместе с командованием танковой армии выпил чая и получил сладкий подарок от Деда Мороза.
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