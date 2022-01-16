Аналитик Верников спрогнозировал, какие акции подорожают в 2022 году

В первые шесть месяцев этого года хорошо могут вырасти акции компаний, которые выплачивают большие дивиденды. Такой прогноз дал глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.

По его мнению, это такие компании, как "Газпром" с потенциалом стоимости акции до 450 рублей, "Башнефть" с возможным подорожанием акций до 1580 рублей.

"После окончания дивидендного периода рынок станет показывать боковую динамику в связи с тем, что политика ФРС по ужесточению денежной политики неблагоприятна для акций развивающихся рынков", — сказал Верников в интервью "Прайму".

По его мнению, особенно неблагоприятно это будет для компаний из IT-сектора. Положительную же динамику могут показать так называемые защитные сектора: ретейл, электроэнергетика, связь.

Во второй половине года, как полагает Верников, очень вероятно снижение на всех фондовых мировых рынках, поэтому аналитик советует инвесторам провести это время в облигациях.