Гинцбург рассказал, как будет применяться назальная вакцина от ковида
Этот препарат можно будет использовать как для первичной вакцинации, так и для так называемой бустерной.
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Назальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывает Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, как и "Спутник V", будет двухкомпонентной. Об этом рассказал руководитель центра Александр Гинцбург.
Он уточнил, что оба компонента можно будет применять при первичной вакцинации, как сейчас "Спутник V". При повторной — бустерной — вакцинации достаточно одного компонента.
"Назальная вакцина двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяется два компонента, а если как бустер, то один компонент", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.
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Лайф сообщал, что в начале января в России начался набор добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида. Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот в течение трёх-четырёх месяцев.
Напомним, что о разработке назальной вакцины от коронавируса стало известно в октябре прошлого года. Одним из первых, кто испытал на себе препарат, стал президент России Владимир Путин.
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