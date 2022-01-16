Гинцбург рассказал, как будет применяться назальная вакцина от ковида

Назальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывает Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, как и "Спутник V", будет двухкомпонентной. Об этом рассказал руководитель центра Александр Гинцбург.

Он уточнил, что оба компонента можно будет применять при первичной вакцинации, как сейчас "Спутник V". При повторной — бустерной — вакцинации достаточно одного компонента.

"Назальная вакцина двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяется два компонента, а если как бустер, то один компонент", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.