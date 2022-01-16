Гематолог Трахтман объяснил, почему при ковиде появляются синяки

Коронавирусная инфекция может приводить к появлению на теле больного гематом и синяков. Почему это происходит и о чём может говорить, объяснил гематолог Павел Трахтман. Дело в том, что ковид способен вызывать длительные нарушения в системе свёртывания крови. В этом случае пациентам часто назначают антикоагулянты. Эти препараты разжижают кровь и мешают появлению тромбов, но также могут вызывать те самые синяки. Трахтман отметил, что при их появлении нужно обращаться к врачу.

"Само по себе образование гематом свидетельствует о том, что со свёртываемостью крови что-то не в порядке, поэтому нужно быстро обратиться к специалисту. Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свёртывающую систему крови и скорректировал свои назначения", — сказал Павел Трахтман в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что потребуется сдать анализы и посмотреть, что не так с антикоагулянтной терапией. Дело может быть не только в ковиде. Появление гематом врач назвал "грозным признаком".

"Такие кожные проявления нарушения свёртываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний, в том числе опасных. Поэтому, если гематомы на коже появились без связи с какой-либо травмой, если человек не ударялся, никаких внешних воздействий не было, то это повод быстро обратиться к специалисту", — сказал Трахтман.