Стало известно, сколько доз подростковой вакцины от ковида запросили регионы

Регионы России готовятся к началу вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет от CoViD-19. Они направили в Минздрав свои пожелания по количеству необходимых им доз препарата "Спутник М".

Как пишут "Известия", запросы у регионов разные. Например, Калужская область уже на первой стадии вакцинации готовится привить 28 тысяч подростков из 48 тысяч, проживающих в субъекте. А в Красноярском крае из 190 тысяч подростков в ближайшее время планируют вакцинировать 22 тысячи, в Костромской области — 4 тысячи из 41 тысячи.

"Так как срок начала вакцинации подростков не определён, невозможно указать планируемое количество тех, кого мы сможем охватить в рамках кампании, например до конца февраля. Даём данные за год, но они могут корректироваться", — отметили в Костромской области. Там ожидают поступление 8 тысяч доз вакцины.

"Спутник М" представляет собой уже привычный для России "Спутник V", но концентрация его снижена в пять раз. Эффективность оценивается в 93%. Иммунологи рассчитывают, что такая вакцинация позволит дать неплохую прибавку к коллективному иммунитету — около 10%.

"Я думаю, что целевых показателей по вакцинации подростков быть не может, пока она будет проходить на добровольной основе", — считает кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков.