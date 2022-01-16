Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc — Rick Threlfall (@RickThrelfall) January 15, 2022

Видео извержения гигантского подводного вулкана в Тихом океане сняли космические спутники. Это Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенный вблизи островного Королевства Тонга. Извержение привело к удару метровых волн по побережью. Само извержение длилось восемь минут.

1.14.2022: (correction on date) Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/Y18W7wvXl9 — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) January 15, 2022

По словам очевидцев, это стихийное бедствие было такой мощи, что земля под ногами тряслась на протяжении нескольких минут, а вокруг раздавался грохот, напоминающий раскаты грома. Люди сообщают о дожде из пепла в Нукуалофе, столице королевства, в 65 километрах от вулкана. На острове Вануату власти получили сообщения о волнах, достигавших двух с половиной метров в высоту. Похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи — более чем в 800 километрах от вулкана. Люди слышали грохот, вызванный ударной волной, по всей Новой Зеландии, пишут в Сети. Волны высотой около 1,2 метра также ударили по территории Японии, в частности по островам Хоккайдо и на юго-западе островов Кочи и Вакаяма. Предупреждение о цунами действует на всём Западном побережье США.

La violenta erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Haʻapai capturada en video por los satélites GOES-West y Himawari-8.



pic.twitter.com/tSEDoYNAqd — Ciencia y Mas! (@Cienciaymas_) January 15, 2022

"Моим первым порывом было спрятаться под столом. Я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое. Повсюду были слышны крики, люди кричали, что нужно безопасное место, чтобы все поднялись на возвышенность", — цитирует слова жительницы Тонга Мере Тауфа Би-би-си. Местные жители рассказывают, что решили, что где-то поблизости взрываются бомбы.

Tonga’s Hunga Tonga volcano erupted early this morning sending out a massive shock wave captured on satellite pic.twitter.com/0CJH6R1VYZ — Latest in space (@latestinspace) January 15, 2022

Как передаёт Геологическая служба Тонга, это последнее из серии извержений вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Столбы газа, дыма и пепла, вырывавшиеся из жерла, достигали в высоту 20 километров. Специалист по вулканологии в Университете Окленда профессор Шейн Кронин утверждает, что это одно из мощнейших извержений на Тонга за последние 30 лет.