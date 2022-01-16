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Творец цунами: Извержение подводного вулкана у Тонга сняли на видео из космоса

Специалист по вулканологии в Университете Окленда профессор Шейн Кронин говорит, что оно одно из крупнейших на Тонга за последние 30 лет.

16 января, 00:37

Кадр из видео © Twitter / RickThrelfall

Видео извержения гигантского подводного вулкана в Тихом океане сняли космические спутники. Это Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенный вблизи островного Королевства Тонга. Извержение привело к удару метровых волн по побережью. Само извержение длилось восемь минут.

По словам очевидцев, это стихийное бедствие было такой мощи, что земля под ногами тряслась на протяжении нескольких минут, а вокруг раздавался грохот, напоминающий раскаты грома. Люди сообщают о дожде из пепла в Нукуалофе, столице королевства, в 65 километрах от вулкана. На острове Вануату власти получили сообщения о волнах, достигавших двух с половиной метров в высоту. Похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи — более чем в 800 километрах от вулкана. Люди слышали грохот, вызванный ударной волной, по всей Новой Зеландии, пишут в Сети. Волны высотой около 1,2 метра также ударили по территории Японии, в частности по островам Хоккайдо и на юго-западе островов Кочи и Вакаяма. Предупреждение о цунами действует на всём Западном побережье США.

"Моим первым порывом было спрятаться под столом. Я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое. Повсюду были слышны крики, люди кричали, что нужно безопасное место, чтобы все поднялись на возвышенность", — цитирует слова жительницы Тонга Мере Тауфа Би-би-си. Местные жители рассказывают, что решили, что где-то поблизости взрываются бомбы.

Как передаёт Геологическая служба Тонга, это последнее из серии извержений вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Столбы газа, дыма и пепла, вырывавшиеся из жерла, достигали в высоту 20 километров. Специалист по вулканологии в Университете Окленда профессор Шейн Кронин утверждает, что это одно из мощнейших извержений на Тонга за последние 30 лет.

Извержение вулкана на острове Пальма прекратилось спустя три месяца

Извержение вулкана на острове Пальма прекратилось спустя три месяца

Ранее Лайф сообщал, что извержение вулкана у берегов Королевства Тонга вызвало цунами, обрушившееся на Самоа. Выбросы пепла, пара и газов поднимались на высоту от 5 до 20 километров над уровнем моря, из-за чего некоторые кварталы буквально погрузились в темноту.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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