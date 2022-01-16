Криштиану Роналду ответил на сравнение его с Роналдо и Роналдиньо

Звезда сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал сопоставление с бывшими игроками сборной Бразилии Роналдо Феномено и Роналдиньо Гаучо. Во-первых, он отметил, что не любит сравнения.

"Мы втроём оставили своё наследие, свою историю. Могу сказать, что выиграл больше индивидуальных наград, чем они, но им удалось победить на чемпионате мира", — заявил Роналду в интервью ESPN.

Португалец также сказал, что относится с большой симпатией к Роналдо и Рональдиньо. Он рос, глядя на их игру, и считает их обоих своими кумирами. Футболист выразил мнение, что благодаря тому наследию, которое они оставили, вовсе неважно, кто лучший.

"Я предпочитаю говорить, что они кумиры и оставили красивую историю в футболе", — добавил Роналду в заключение.