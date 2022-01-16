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Криштиану Роналду ответил на сравнение его с Роналдо и Роналдиньо

Звезда "Манчестер Юнайтед" признался, что вырос, наблюдая за их игрой, и обоих считает своими кумирами.

16 января, 00:04

Фото © Instagram / Криштиану Роналду

Звезда сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал сопоставление с бывшими игроками сборной Бразилии Роналдо Феномено и Роналдиньо Гаучо. Во-первых, он отметил, что не любит сравнения.

"Мы втроём оставили своё наследие, свою историю. Могу сказать, что выиграл больше индивидуальных наград, чем они, но им удалось победить на чемпионате мира", — заявил Роналду в интервью ESPN.

Португалец также сказал, что относится с большой симпатией к Роналдо и Рональдиньо. Он рос, глядя на их игру, и считает их обоих своими кумирами. Футболист выразил мнение, что благодаря тому наследию, которое они оставили, вовсе неважно, кто лучший.

"Я предпочитаю говорить, что они кумиры и оставили красивую историю в футболе", — добавил Роналду в заключение.

Роналду может уйти из "Манчестер Юнайтед", если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

Роналду может уйти из "Манчестер Юнайтед", если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

Ранее Лайф писал, что Роналду недоволен ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и может уйти в "Барселону". Легендарный нападающий вернулся в одну из своих первых команд летом 2021 года, спустя 12 лет после ухода из неё.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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