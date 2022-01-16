Генерал СБУ Вовк придумал обманный манёвр для приёма Зеленского Путиным

Если президент Украины Владимир Зеленский уволит главу МИДа Дмитрия Кулебу и отправит переговорщиков в Донбасс, чтобы объявить власти республик недоговороспособными, то тогда президент России Владимир Путин согласится принять украинского лидера. Такое мнение озвучил экс-глава следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

"Когда можно ехать на переговоры и когда Путин примет Зеленского? Первое — уволить Кулебу. Второе — риторику изменить. Каждый раз мы слышим вброс в сторону России, но говорим: "Мы хотим встретиться", — заявил Вовк в эфире телеканала "Наш".

Генерал также посоветовал Зеленскому отправить переговорщиков к лидерам ЛНР и ДНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, а затем признать эти республики недоговороспособными. Тем самым тот получит эдакую "справку о встрече", с которой уже, по мнению Вовка, Путин примет украинского лидера в Москве или другом месте.

"Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: "Там не с кем говорить, они конченые. У нас есть "справка о встрече" с вашими представителями и так далее", — посоветовал генерал.