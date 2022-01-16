Визажист и бьюти-блогер Гоар Аветисян решила признаться подписчикам в том, что она лишилась мужа. Девушка отметила, что уже слишком часто её спрашивают, куда Сергей пропал из её сториз. Догадки фолловеров подтвердились — возлюбленный бросил её.

"В самый трудный период для меня я была морально и физически одна... Это было моей последней точкой... До этого их было много", — написала Гоар Аветисян у себя на странице в "Инстаграме".

Похудевшая на 50 килограммов Аветисян написала в посте, что с 1 декабря 2021 года у неё начались осложнения после пластической операции, некоторые врачи говорили ей, что уже идёт сепсис, это якобы на 99% летальный исход. Как признаётся знаменитость, это был самый страшный период, когда она сожалела о том, что не увидит, как её сын Гаспар пойдёт в школу. Она отмечает, что семья для неё всегда была главным смыслом жизни, она думала, что с мужем проживёт до самой старости, но именно в сложной ситуации оказалась вдруг одна.

"Это огромная потеря и разбитые надежды и крылья... Я безумно благодарна Сергею за главный смысл моей жизни — за Гаспарчика, это неразрывная связь до конца жизни..." — заключает Гоар.